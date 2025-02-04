Введен план «Перехват»: на западе Москвы произошла перестрелка

Из-за стрельбы на улице на западе Москвы ввели план «Перехват»

Сотрудники столичной полиции сразу в нескольких районах Москвы объявили план «Перехват» из-за стрельбы возле жилого дома на Кастанаевской улице, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия, затем скрылся на черном автомобиле марки Mercedes. Злоумышленника разыскивают.

По данным Mash, двух участников вооруженного конфликта уже задержали, их допрашивают. Известно, что конфликт начался с драки.

О пострадавших и погибших информации пока не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.