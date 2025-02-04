Стало известно, есть ли пострадавшие в ходе стрельбы в Москве
Во время стрельбы на западе Москвы никто не пострадал
Вечером 4 февраля в Москве неизвестный открыл стрельбу вблизи жилых домов на улице Кастанаевская. Предварительно установлено, что никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, двор, где неизвестный открыл огонь, оцеплен полицией. Стражи порядка ищут злоумышленника, нарушившего покой граждан, опрашивая свидетелей случившегося.
Предварительно известно, что стрельбу устроил мужчина с темными волосами, который позднее скрылся на черном Mercedes.
Чтобы поймать злоумышленника, полиция объявила план «Перехват» в нескольких районах столицы.