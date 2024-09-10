Андрей Воробьев приехал на место удара дрона ВСУ в Раменском
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место падения обломков украинского беспилотника в Спортивном проезде в Раменском. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Подмосковья прибыл к дому №6. В это здание попал украинский дрон. Из-за него случился пожар, в результате которого обгорели балконы квартир на нескольких этажах.
Воробьев утром отмечал, что при атаке беспилотников в Раменском умерла 46-летняя женщина.
Ранее министерство обороны России сообщило, что украинские войска пытались атаковать Московскую область десятками беспилотников. Было перехвачено 20 дронов противника.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области