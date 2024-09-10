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Андрей Воробьев приехал на место удара дрона ВСУ в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место падения обломков украинского беспилотника в Спортивном проезде в Раменском. Об этом сообщает ТАСС .

Глава Подмосковья прибыл к дому №6. В это здание попал украинский дрон. Из-за него случился пожар, в результате которого обгорели балконы квартир на нескольких этажах.

Воробьев утром отмечал, что при атаке беспилотников в Раменском умерла 46-летняя женщина.

Ранее министерство обороны России сообщило, что украинские войска пытались атаковать Московскую область десятками беспилотников. Было перехвачено 20 дронов противника.