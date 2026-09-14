Поставка газа в Армению из России временно прекратится

Поставка природного газа в Армению на время прекратится. Все дело в ремонтных и профилактических работах, которые будут проводить на территории России, сообщает «Газпром Армения».

Газ по магистральному трубопроводу Северный Кавказ — Закавказье не будет поступать в Армению с 15 по 25 сентября.

При этом граждане смогут пользоваться газом в указанный период. Он будет поступать из внутренних резервов и за счет дополнительных поставок из ИРИ.

Ранее ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом и возможное ухудшение экономических отношений с Россией способны обернуться для республики резким подорожанием энергоресурсов.

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