Минобороны: ВС РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА над Московской областью
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Ночью украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА, сообщает Минобороны России.
За ночь российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 144 дрона противника в воздушном пространстве РФ. 72 дрона вывели из строя в Брянской области, 20 — в Московской, 13 — в Тульской, 7 — в Калужской, 5 — в Воронежской, 4 — в Липецкой и 1 — в Орловской области.
Таким образом попытка ВСУ совершить теракт с использованием беспилотников самолетного типа провалилась.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов противника в Раменском умерла 46-летняя женщина. Еще три человека попали в больницу.
Глава региона отмечал, что в пункты временного проживания направили 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.