Минобороны: ВС РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА над Московской областью

За ночь российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 144 дрона противника в воздушном пространстве РФ. 72 дрона вывели из строя в Брянской области, 20 — в Московской, 13 — в Тульской, 7 — в Калужской, 5 — в Воронежской, 4 — в Липецкой и 1 — в Орловской области.

Таким образом попытка ВСУ совершить теракт с использованием беспилотников самолетного типа провалилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов противника в Раменском умерла 46-летняя женщина. Еще три человека попали в больницу.

Глава региона отмечал, что в пункты временного проживания направили 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.