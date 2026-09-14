«Обряд за спиной отца»: Омаров заявил, что Бородина тайно крестила их дочь

Курбан Омаров утверждает, что телеведущая Ксения Бородина тайно и без его согласия крестила их десятилетнюю дочь. Бизнесмен утверждает, что заранее договорились с экс-супругой не навязывать Теоне религию, пока она не вырастет и сама не определится, сообщает «СтарХит» .

«Я эту договоренность соблюдал все эти годы. Оказалось, что в одностороннем порядке. Я мусульманин. И с уважением отношусь к искренней вере других людей. Но вера — это осознанный выбор человека перед Богом, а не обряд за спиной отца и нарушение данного слова», — высказался Омаров.

Он подчеркнул, что любит свою дочь и «будет рядом всю жизнь», но выбор своего духовного пути человек должен делать самостоятельно. Именно так бизнесмен и договаривался с бывшей женой.

Телеведущая утверждает, что крещение — выбор и желание самой Теоны. Однако Омаров убежден, что в таком возрасте ребенок еще не способен принимать столь серьезные решения осознанно.

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