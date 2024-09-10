Появилось видео из Раменского округа, где беспилотник попал в жилой дом
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
РБК разместил видео пожара в квартире в жилом доме в Раменском округе, куда ранее попал беспилотник. На кадрах видны разрушения после атаки БПЛА.
В видео показан также пожар, охвативший квартиры в жилом доме. Видно, как полыхают балконы, фасад дома поврежден.
Судя по кадрам, обгорели балконы квартир на нескольких этажах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов в Раменском округе погибла 46-летняя женщина. Беспилотники попали в дома в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице.
Как уточнил глава региона, в доме в Спортивном проезде травмы получили 3 человека. Жильцов поврежденных домов направили в пункты временного проживания.