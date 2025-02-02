Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Медики делают все, чтобы стабилизировать состояние артиста.

Ранее доктора выявили в Ливанова серьезное инфекционное поражение тканей. Еще у него есть хронические заболевания. Так, выздоровлению актера мешает тяжелая анемия.

Он сейчас прикован к постели, получает все необходимое лечение.

Также в декабре 2024 года Ливанов попал в больницу с закупоркой артерии тромбом. Артиста экстренно прооперировали. Чтобы восстановить работу сосуда, врачи извлекли сгусток крови, который мешал нормальной работе организма.

Василий Ливанов роился 19 июля 1935 года. Он — киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист и писатель. Стал известным как создатель экранного образа Шерлока Холмса в телефильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова. За эту роль артиста в 2006 году наградили почетным членством ордена Британской империи. Кроме того, он озвучивал Карлсона в мультфильмах о его дружбе с Малышом.