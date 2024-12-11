Василия Ливанова экстренно прооперировали в Москве

Известно, что актера доставили в больницу 7 декабря. У Ливанова диагностировали закупорку артерии тромбом в руке. Чтобы восстановить работу сосуда, врачи извлекли из него сгусток крови, который мешал нормальной работе организма.

В настоящее время Ливанов находится в стабильном состоянии. За ним наблюдают и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Ливанов попадал в больницу в ноябре 2024 года. Тогда у него обнаружили язву желудка с кровотечением. Какое-то время актер находился в отделении реанимации. Когда его состояние улучшилось и больше не вызывало опасений у врачей, был выписан домой.