Василия Ливанова выписали домой из больницы после реанимации

SHOT: артист Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы

Артист Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса в отечественной экранизации, потребовал отпустить его домой из больницы. Он не стал сдавать дополнительные анализы, поскольку хотел поскорее покинуть медицинское учреждение, сообщает SHOT .

У Ливанова обнаружили анемию, а также язву желудка с кровотечением. Артист находился сначала в хирургической реанимации, а потом в отделении интенсивной терапии. Доктора выполнили поставленные перед ними задачи. Состояние здоровья артиста начало улучшатся даже без операций.

В понедельник Ливанова отправили в хирургическое отделение. Там он должен был пройти несколько обследований. Однако артист отказался от них и потребовал выписать его.

Доктора проверили состояние Ливанова. Также они попросили его написать добровольный отказ от дальнейшего лечения. Артист получил рекомендации и отправился домой.

13 ноября Ливанов оказался в реанимации с желудочно-кишечным кровотечением. Он был отправлен в хирургическое отделение.