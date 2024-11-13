Актер Василий Ливанов снова оказался в реанимации

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«112»: актер Ливанов опять попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением

Актер Василий Ливанов, который известен многим по роли в отечественной экранизации приключений Шерлока Холмса, снова оказался в реанимации. Об этом сообщает « 112 ».

Артист госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением. Его отправили в хирургическое отделение.

12 октября сообщалось, что Ливанов был в неврологической реанимации в тяжелом состоянии. Однако его вылечили и 15 октября отправили домой.

21 октября стало известно, что Ливанову прописали ходунки. Ему было сложно ходить. «Шерлок Холмс» восстанавливается после инсульта и операции.