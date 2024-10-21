Прописали ходунки: Василий Ливанов с трудом передвигается после инсульта
Mash: Василию Ливанову прописали ходунки из-за проблем с передвижением
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Перенесшему инсульт актеру Василию Ливанову стало тяжело передвигаться после выписки из больницы. Ему рекомендовали пользоваться ходунками, сообщает Mash.
89-летняя звезда «Шерлока Холмса» восстанавливается дома после перенесенного инсульта и операции. У Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом.
Актеру тяжело передвигаться, из-за этого медики прописали ему ходунки.
Ранее Ливанову вызывали скорую помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие. Медики зафиксировали риск повторного инсульта, но актер отказался от госпитализации и остался лечиться дома.
Ливанов попал в больницу в конце сентября. У актера выявили скопление жидкости в мозге и онкологию. Ему провели операцию по удалению тромба.