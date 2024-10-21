Прописали ходунки: Василий Ливанов с трудом передвигается после инсульта

сегодня в 11:40

Перенесшему инсульт актеру Василию Ливанову стало тяжело передвигаться после выписки из больницы. Ему рекомендовали пользоваться ходунками, сообщает Mash .

89-летняя звезда «Шерлока Холмса» восстанавливается дома после перенесенного инсульта и операции. У Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом.

Актеру тяжело передвигаться, из-за этого медики прописали ему ходунки.

Ранее Ливанову вызывали скорую помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие. Медики зафиксировали риск повторного инсульта, но актер отказался от госпитализации и остался лечиться дома.

Ливанов попал в больницу в конце сентября. У актера выявили скопление жидкости в мозге и онкологию. Ему провели операцию по удалению тромба.