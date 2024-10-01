Актера Василия Ливанова госпитализировали в Москве

Ему стало плохо 29 сентября. Тогда родственники вызвали скорую помощь и актера отвезли в больницу.

Предварительно, у артиста случился инсульт.

Василий Ливанов стал известен зрителям ролью Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» по книгам писателя Артура Конан Дойла. Он снялся в более чем 40 фильмах: «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита» и т. д. Также он озвучивал мультфильмы, среди озвученных им персонажей Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».