Актера Василия Ливанова госпитализировали в Москве
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В столичный НИИ им. Н.В. Склифосовского госпитализировали 89-летнего актера и кинорежиссера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сообщает Baza.
Ему стало плохо 29 сентября. Тогда родственники вызвали скорую помощь и актера отвезли в больницу.
Предварительно, у артиста случился инсульт.
Василий Ливанов стал известен зрителям ролью Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» по книгам писателя Артура Конан Дойла. Он снялся в более чем 40 фильмах: «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита» и т. д. Также он озвучивал мультфильмы, среди озвученных им персонажей Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».