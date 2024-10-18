Есть риск повторного инсульта: состояние Василия Ливанова резко ухудшилось

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Mash: состояние актера Ливанова резко ухудшилось после выписки из больницы

После выписки из больницы состояние известного 89-летнего актера Василия Ливанова резко ухудшилось. Звезде «Шерлока Холмса» вызвали скорую помощь, сообщает Mash .

На плохое самочувствие, головокружение и тошноту актер пожаловался накануне. Кроме того, у Ливанова до критически низких отметок упало давление. Приехавшие на вызов медики предположили поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта.

Врачи настаивали на госпитализации актера. Ливанов отказался ехать в больницу и остался лечиться дома.

29 сентября актера госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. В ходе обследования у актера выявили скопление жидкости в мозге и онкологию.

Ливанову провели операцию по удалению тромба. 15 октября стало известно, что актера выписали из больницы.