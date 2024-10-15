Звезду «Шерлока Холмса» Василия Ливанова выписали из больницы

Василия Ливанова выписали из больницы после операции по удалению тромба

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы после операции по удалению опасного тромба. 89-летний актер находится дома вместе с супругой, сообщает SHOT .

У Ливанова диагностировали третий по счету инсульт. Во время операции по удалению опасного тромба у него остановилось сердце, медикам удалось спасти жизнь артиста.

Позже появилась информация, что у Ливанова загноилась послеоперационная рана. Загноение могло быть опасным из-за ослабленного иммунитета, а также борьбы с хроническими заболеваниями. Медики сделали все необходимое, чтобы исключить у артиста любую угрозу для жизни.

Наибольшую известность Ливанов получил как создатель запоминающегося образа всеми любимого детектива в серии картин «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова.

Он также сыграл в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Мастер и Маргарита» и др. На его счету более 40 ролей в кино. Голосом Ливанова разговаривают мультипликационные персонажи Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».