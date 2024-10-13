У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана

Загноение может быть опасным из-за ослабленного иммунитета, а также борьбы с хроническими заболеваниями. Медики делают все необходимое, чтобы исключить у артиста любую угрозу для жизни.

Ливанов все еще остается в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации. Актер в сознании и дышит самостоятельно. У него есть шансы на восстановление.

Ливанова госпитализировали 29 сентября. У 89-летнего актера диагностировали третий по счету инсульт. Во время операции по удалению опасного тромба у него остановилось сердце, медикам удалось спасти жизнь артиста.

Василий Ливанов получил известность и любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Звезда пленительного счастья», «Мастер и Маргарита» и др. Всего на его счету свыше 40 киноролей. Кроме того, его голосом разговаривают мультипликационные персонажи Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».