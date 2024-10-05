Mash: у актера Василия Ливанова остановилось сердце
Фото - © Сайт президента России
Во время операции в больнице у 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце, сообщает Mash.
Сейчас медики оценивают состояние актера как тяжелое.
Ливанова госпитализировали 29 сентября. Предварительно, медики диагностировали у него инсульт. Перед больницей актер жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли.
Также ранее Ливанов перенес операцию. После хирургического вмешательства он лежал в реанимации.