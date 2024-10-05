Mash: у актера Василия Ливанова остановилось сердце

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Во время операции в больнице у 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце, сообщает Mash .

Сейчас медики оценивают состояние актера как тяжелое.

Ливанова госпитализировали 29 сентября. Предварительно, медики диагностировали у него инсульт. Перед больницей актер жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли.

Также ранее Ливанов перенес операцию. После хирургического вмешательства он лежал в реанимации.