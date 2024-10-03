Народный артист Василий Ливанов попал в реанимацию в Москве
Фото - © РИА Новости
Сотрудники реанимации отделения неврологии НИИ Склифосовского в Москве борются за жизнь 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сообщают РИА Новости.
Состояние легендарного актера оценивают как тяжелое. По данным СМИ, народный артист попал в больницу еще в конце сентября с подозрением на инсульт.
Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь звездному пациенту.
Ранее сообщалось, что Василий Ливанов перенес операцию. После хирургического вмешательства его поместили в реанимацию.
Российский зритель знает Василия Ливанова по главной роли в фильме «Неотправленное письмо», а также по роли Шерлока Холмса в многосерийном сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который выходил в период с 1979 по 1986 год.