сегодня в 15:13

Народный артист Василий Ливанов попал в реанимацию в Москве

Сотрудники реанимации отделения неврологии НИИ Склифосовского в Москве борются за жизнь 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сообщают РИА Новости .

Состояние легендарного актера оценивают как тяжелое. По данным СМИ, народный артист попал в больницу еще в конце сентября с подозрением на инсульт.

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь звездному пациенту.

Ранее сообщалось, что Василий Ливанов перенес операцию. После хирургического вмешательства его поместили в реанимацию.

Российский зритель знает Василия Ливанова по главной роли в фильме «Неотправленное письмо», а также по роли Шерлока Холмса в многосерийном сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который выходил в период с 1979 по 1986 год.