Актер Василий Ливанов находится в реанимации после операции

89-летний актер и кинорежиссер, народный артист РСФСР Василий Ливанов переведен в реанимацию после проведенной ему операции, сообщает Baza .

Его доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского 29 сентября. По предварительным сведениям, у артиста случился инсульт.

На сегодняшний день врачи оценивают состояние актера как тяжелое.

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил Театральное училище им. Щукина, в 1966 году — Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР. Он получил известность благодаря главной роли в знаменитом советском мини-сериале о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Всего на счету киноактера около 40 картин, озвучка мультфильмов и режиссерская работа.