Проблемы с речью и парез: озвучены подробности состояния актера Ливанова

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«112»: у артиста Ливанова наблюдаются проблемы с речью и парез конечностей

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова остается тяжелым. Он продолжает лечение в неврологической реанимации, сообщает Telegram-канал «112» .

Легендарный Шерлок Холмс находится в сознании. Медики не видят критических ухудшений в состоянии артиста, но при этом нет и положительной динамики.

Хронические заболевания, которыми страдает Ливанов, осложняют его текущее лечение. Так, у него выявлены болезнь почек 3 стадии, железодифицитная анемия тяжелой степени и гипертония.

Сейчас у актера наблюдаются проблемы с речью, а также парез лица и конечностей.

Ранее у Ливанова из-за низкого уровня кислорода в крови диагностировали опасное поражение мозга.