У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Кроме того, актеру парализовало правую часть тела. Легендарному Шерлоку Холмсу сейчас грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуацию не удастся изменить.

Медики еще обнаружили у Ливанова признаки сердечной и дыхательной недостаточности, хотя ему назначена интенсивная терапия. Но положительной динамики в его состоянии нет. Артист до сих пор лежит в реанимации на ИВЛ.

Ливанова госпитализировали 29 сентября. У 89-летнего актера диагностировали третий по счету инсульт. Во время операции по удалению опасного тромба у него остановилось сердце, медикам удалось спасти жизнь артиста.

Василий Ливанов получил известность и любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Звезда пленительного счастья», «Мастер и Маргарита» и др. Всего на его счету свыше 40 киноролей. Кроме того, его голосом разговаривают мультипликационные персонажи Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».