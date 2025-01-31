Серьезное поражение тканей нашли у актера Василия Ливанова

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Серьезное инфекционное поражение тканей обнаружили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Он известен по роли «Шерлока Холмса», сообщает Telegram-канал « 112 ».

По его данным, у Ливанова проблемы с межпозвоночными дисками. Доктора предпринимают меры, чтобы вылечить артиста.

Вместе с этим, у народного артиста РСФСР есть хронические заболевания. Его выздоровлению мешает тяжелая анемия.

SHOT сообщает, что у Ливанова есть боли, слабость и мышечная атрофия. У актера плохие анализы.

Ранее Ливанов обратился к врачам. У него болела спина.