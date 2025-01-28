Актер Василий Ливанов обратился к врачам из-за больной спины

89-летний народный артист РСФСР, актер Василий Ливанов обратился в столичную больницу, где медикам пришлось дважды вызывать к нему ревматолога, сообщает РЕН ТВ .

Артисту понадобилась помощь врачей несколько дней назад. У Василия Борисовича обнаружили воспалительное поражение межпозвонковых дисков.

Актеру дважды вызвали ревматолога для консультации в больницу.

В октябре 2024 года стало известно, что актера госпитализировали после инсульта. Его прооперировали. После лечения в неврологической реанимации артиста выписали.

Однако через какое-то время он снова оказался в реанимации с желудочно-кишечным кровотечением. Его вновь прооперировали.