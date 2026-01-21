Адвокат: дело о гибели девяти младенцев в Новокузнецке может растянуться на годы

Следственный комитет произвел задержание руководителя и временно исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных в городской больнице № 1 Новокузнецка. Основанием для задержания послужили подозрения в небрежности и причинении смерти по неосторожности нескольким лицам.

По версии следствия, в период с 4 по 12 января в указанном роддоме скончались девять новорожденных в результате ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Суд постановил заключить главного врача Виталия Хераскова под домашний арест. В отношении временно исполняющего обязанности заведующего реанимационным отделением Алексея Эмиха была избрана мера пресечения, ограничивающая определенные действия.

Адвокат Игорь Михайлович, представляющий коллегию «Аронов и Партнеры», дал комментарий относительно перспектив данного дела. Он сообщил, что его клиенту предъявлено обвинение по статье 293, часть 3 УК РФ (халатность, приведшая к гибели более двух лиц), предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

«Если предположить самый жесткий для подзащитного вариант, то есть если будет установлено, что им действительно допущена преступная халатность, и она состоит в прямой причинной связи со смертью всех девяти младенцев — речь, конечно, может пойти о реальном лишении свободы, причем на весьма длительный срок», — пояснил адвокат.

Михайлович также подчеркнул, что расследование дел, связанных с врачебными ошибками, требует значительного времени. Он также акцентировал внимание на важности оказания психологической помощи обвиняемому.

Информация о гибели новорожденных в роддоме появилась 13 января, после чего стационар был закрыт на карантин. Общий диагноз у умерших младенцев не был установлен. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, а главный врач был временно отстранен от должности и задержан 14 января. Однако на допросе задержанный врач так и не признал своей вины.

