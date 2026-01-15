Главврач роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, не признал вину

Главврач роддома в Новокузнецке, где в новогодние праздники умерли девять младенцев, счел обвинение против него непонятным и не признал вину, сообщает РБК .

Его адвокат, Игорь Михайлович, заявил, что обвинение является «расплывчатым, абстрактным и сырым». По его словам, оно не соответствует требованиям, «которые уголовно-процессуальный кодекс предъявляет к подобного рода документам, а именно к постановлению о привлечении в качестве обвинения».

Главврач медучреждения отрицает свою вину. После допроса накануне он назвал обвинение, выдвинутое против него, непонятным.

Мужчину ранее задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Вместе с ним был задержан завотделением реанимации роддома, которому вменяют ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В четверг в Новокузнецке проводится заседание по вопросу избрания подозреваемым меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать об отправке главврача в СИЗО. Защита будет просить о более мягкой мере пресечения.

По данным следствия, в роддоме № 1 Новокузнецка в новогодние праздники скончались девять младенцев, родившихся с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Расследуется уголовное дело. Учреждение временно закрыли на карантин.

