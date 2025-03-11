Абсолютно законно: адвокат прокомментировал сбитый из ружья дрон в Подмосковье

Житель Подмосковья, сбивший вражеский БПЛА выстрелом из ружья, действовал строго в рамках закона и такой поступок поощряется, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

В городском округе Кашира мужчина сбил БПЛА из ружья, это произошло во время утренней атаки. С вечера бывший военный Александр почистил ружье, а под утро услышал жужжание беспилотников, их было очень много. Военнослужащий выскочил во двор и увидел, что БПЛА летят в сторону населенного пункта, где живет его семья. Он погнался за дронами на автомобиле, смог попасть в один из них со второго выстрела.

«Подобная активность наших сограждан — она не только допустима с точки зрения закона, если огнестрельное оружие зарегистрировано в установленном порядке и эти люди владеют разрешением, но и одобряема с точки зрения пресечения преступлений, потому что Уголовный кодекс предусматривает такую возможность для любого гражданина — пресечь преступление», — комментирует Багатурия.

Адвокат добавил, что даже если бы сбитый дрон упал на чье-то имущество, то Александр избежал ответственности, потому что это будет считаться мерами достаточными и разумными для предотвращения еще большего ущерба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 4 часа утра вторника началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников в Подмосковье и их семьям», — сказал Воробьев.

В Минобороны России заявили, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника.