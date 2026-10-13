Минэкологии Подмосковья испытало систему ускоренного выезда эколабораторий

Министерство экологии и природопользования Московской области апробировало проект цифровизации организации выездов передвижной экологической лаборатории. Система позволит сократить время от получения обращения до выезда до одного часа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Проект охватывает полный цикл организации выездов передвижной экологической лаборатории по обращениям граждан и заявкам инспекторов. Ранее обработка информации и обмен данными между Минэкологии и ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» могли занимать значительное время.

«Чем быстрее лаборатория приедет на место, тем точнее будет результат анализа и, соответственно, тем оперативнее и точнее специалисты смогут определить концентрации загрязняющих веществ и источник выброса, чтобы инспекторы эконадзора могли принять соответствующие меры. Цифровизация позволяет нам сократить это время до одного часа, что существенно повышает оперативность и точность мониторинга», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В рамках проекта создали единый электронный реестр, в котором все участники могут отслеживать статус заявки онлайн. Это особенно важно для формирования маршрутов передвижных лабораторий «Мособлэкомониторинга», которые работают с повышенной нагрузкой из-за большого числа обращений жителей.

Проект также сокращает ведомственный документооборот и почти вдвое снижает трудозатраты, освобождая время специалистов для других задач. В перспективе по этой же схеме планируют цифровизировать организацию выездов лабораторий по данным автоматических постов контроля в муниципалитетах.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.