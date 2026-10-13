Малый и средний бизнес может привлечь 84 млрд руб с господдержкой

Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 84 млрд рублей кредитов с «зонтичными» поручительствами корпорации МСП в четвертом квартале 2026 года — на 20% больше, чем в третьем квартале, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимит «зонтичных» поручительств на четвертый квартал 2026 года в размере 42 млрд рублей. Поручительства покрывают до 50% банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

«Новые лимиты «зонтичных» поручительств корпорации МСП помогут предпринимателям привлечь финансирование для развития своих компаний, пополнения оборотных средств или рефинансирования текущих обязательств. Механизм «зонтов» дает доступ к господдержке даже при отсутствии или недостаточности залога», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Поручительства встроены в банковский процесс: предприниматели могут использовать их бесплатно при получении кредита. По словам Исаевича, с запуска механизма в 2021 году более 105 тыс. субъектов МСП привлекли свыше 1,4 трлн рублей для стабильной работы и развития бизнеса. Получатели поддержки демонстрируют более высокие темпы роста выручки и занятости, чем сектор МСП в среднем.

Лимиты на четвертый квартал 2026 года получили Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, МСП Банк, ПСБ, Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Левобережный», банк ДОМ.РФ, Точка Банк, банк Уралсиб, АКБ «Ак Барс», банк ЗЕНИТ, Генбанк и НОВИКОМ.

Механизм запустили по поручению президента РФ в октябре 2021 года. Он действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.