Дегтярев высказался об отказе Нидерландов в визах российским гимнасткам

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале отреагировал на решение властей Нидерландов отказать в визах лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Из-за этого ОКР 13 октября обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics.

По словам Дегтярева, в обращении ОКР потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного — из-за неучастия ведущих спортсменов из России. Также комитет намерен добиваться, чтобы российским атлетам обеспечили равное участие в олимпийском отборе.

По словам Дегтярева, отказ в визах российским гимнастам политически мотивирован. Он заявил, что это лишний раз показывает: в Европе большому спорту делать нечего.

«Сегодня европейцы наплевали на решения международных организаций (МОК и World Gymnastics) и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то еще», — приводит его слова источник.

Дегтярев подчеркнул, что Россия выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без дискриминации. По его мнению, странам ЕС нельзя доверять международные соревнования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.