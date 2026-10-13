Предприятия Подмосковья пригласили в программу «Открытая промышленность»

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Предприятия Подмосковья могут до 23 октября подать заявки на бесплатную программу профессиональной переподготовки «Открытая промышленность» по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Открыт прием заявок на участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Бесплатная программа профессиональной переподготовки предназначена для предприятий Подмосковья, которые хотят развивать промышленный туризм.

Обучение проходит онлайн и включает две части: курс по промышленному туризму и один или несколько страновых курсов на выбор. Среди направлений — страны АСЕАН, страны «малого» Ближнего Востока, Китай, Исламская Республика Иран, Республика Индия и страны СНГ.

После прохождения полной программы участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Узнать подробности и подать заявку можно до 23 октября на сайте программы.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.