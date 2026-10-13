В Подмосковье начали прием работ на детский конкурс «Экоподмосковье»

Прием заявок на VII конкурс детского рисунка «Экоподмосковье» проходит с 1 октября по 20 декабря 2026 года. Тема этого года — «Детские экологические и природоохранные проекты Московской области», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ежегодный конкурс «Экоподмосковье» проводится по инициативе Общественной палаты Московской области и Мособлдумы при поддержке Минэкологии региона и Российского экологического общества. За время его проведения в нем приняли участие свыше 7 тыс. человек.

«Экологическое просвещение и образование должно начинаться с самых ранних лет — только так мы сможем воспитать поколения, ответственные за сохранение окружающей среды», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр отметил значение конкурса для экопросвещения и выразил уверенность, что число молодых художников будет расти.

В 2026 году организаторы предлагают три темы для рисунков и плакатов: «Семья и экология», «Мусорная реформа в действии», «Моя идея как улучшить экологию Московской области».

На конкурс принимают короткие вертикальные видеоролики продолжительностью 2–3 минуты, презентации из 10 слайдов в формате PDF, рисунки и экоплакаты формата А2. Заявки и работы необходимо направить с 1 октября по 20 декабря 2026 года на адрес konkurs@opmoeco.ru.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.