«Я защитил свой город»: военный рассказал, как сбил БПЛА с помощью ружья

Военный рассказал, как ему удалось сбить БПЛА с помощью ружья в Подмосковье

52-летний военный Александр рассказал, как ему удалось сбить летящий беспилотник в Подмосковье с помощью охотничьего ружья. Он признался, что был оглушен, но не пострадал, сообщает Baza .

С вечера Александр почистил ружье, а под утро услышал жужжание беспилотников, их было очень много. Военнослужащий выскочил во двор и увидел, что БПЛА летят в сторону населенного пункта, где живет его семья. Он погнался за дронами на автомобиле, смог попасть в один из них со второго выстрела.

«Я не только попал, он взорвался в воздухе после моего выстрела», — рассказал Александр.

Он отметил, что внутри БПЛА были поражающие элементы. Они осыпали мужчину и побили забор в его доме. Александр подчеркнул, что сам не пострадал, но был оглушен. Известно, что раньше мужчина воевал в Чечне.

«Это моя гражданская позиция. Я человек, который защитил свой город. Главная задача была — не нанести вред людям. Это первое. Окружающим людям, которые рядом со мной живут в деревне, и моему любимому городу», — поделился мужчина.

Инцидент произошел в Кашире. Дрон рухнул в поле после того, как военный попал в него из ружья.

В Минобороны России заявили, что 11 марта над территорией Подмосковья уничтожили 91 беспилотник противника за ночь. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 округах области. В Ленинском округе пострадали шесть человек, среди которых и 4-летний малыш. В Домодедове погиб мужчина, а также госпитализированы пострадавшие.

«В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс», — добавил Воробьев.