6 зэков-беглецов из липецкой ИК-2 оказались гражданами Узбекистана

Каждый из шести сбежавших из исправительной колонии № 2 в Липецке — гражданин Узбекистана. Ориентировки на них публикует Mash .

Согласно личным делам преступников, у них не было прописки на территории России. Некоторые из сбежавших несовершеннолетние. Заключенные были осуждены за изнасилование, хранение наркотиков и другие преступления.

Зэки сбежали, предположительно, через подкоп. На территории ИК-2 силовики обнаружили лаз.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал местных жителей не поддаваться на провокации. Украинские спецслужбы будут делать вбросы из-за ситуации, чтобы посеять панику.