Стало известно, как 6 зэков сбежали из ИК-2 в Липецке
«112»: 6 арестантов сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке через подкоп
Преступники могли сбежать из исправительной колонии № 2 в Липецке, сделав подкоп. Его обнаружили силовики на территории зоны, сообщает «112».
Служащие ФСИН нашли на территории исправительной колонии № 2 потайной лаз. Они посмотрели камеры и проверили количество заключенных. Выяснилось, что куда-то исчезли шесть преступников.
Силовиков Липецкой области подняли по тревоге. В погоню за преступниками отправились сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал местных жителей не паниковать из-за побега зэков из ИК-2. Также он отметил, что украинские спецслужбы будут устраивать вбросы в рамках информационной войны.