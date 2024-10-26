Стало известно, как 6 зэков сбежали из ИК-2 в Липецке

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«112»: 6 арестантов сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке через подкоп

Преступники могли сбежать из исправительной колонии № 2 в Липецке, сделав подкоп. Его обнаружили силовики на территории зоны, сообщает « 112 ».

Служащие ФСИН нашли на территории исправительной колонии № 2 потайной лаз. Они посмотрели камеры и проверили количество заключенных. Выяснилось, что куда-то исчезли шесть преступников.

Силовиков Липецкой области подняли по тревоге. В погоню за преступниками отправились сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал местных жителей не паниковать из-за побега зэков из ИК-2. Также он отметил, что украинские спецслужбы будут устраивать вбросы в рамках информационной войны.