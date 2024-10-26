Шесть зэков сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке
Шесть заключенных устроили побег из исправительной колонии № 2 в Липецке. Полицейские, сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности ищут преступников, сообщает в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он призвал местных жителей не паниковать. Силовики сделают все возможное для оперативного розыска и задержания преступников.
Также Артамонов отметил, что украинские спецслужбы на фоне побега будут придумывать вбросы и фейковые новости о заключенных. Они используют ситуацию для ведения информационной войны.
SHOT сообщает, что в этой же колонии отбывает 23-летний срок 57-летний Алексей Шерстобитов — один из самых известных киллеров России 90-х.
Ранее террористы взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем были опубликованы видеокадры их ночного побега.