Шесть зэков сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке

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Губернатор Артамонов: шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецке

Шесть заключенных устроили побег из исправительной колонии № 2 в Липецке. Полицейские, сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности ищут преступников, сообщает в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он призвал местных жителей не паниковать. Силовики сделают все возможное для оперативного розыска и задержания преступников.

Также Артамонов отметил, что украинские спецслужбы на фоне побега будут придумывать вбросы и фейковые новости о заключенных. Они используют ситуацию для ведения информационной войны.

SHOT сообщает, что в этой же колонии отбывает 23-летний срок 57-летний Алексей Шерстобитов — один из самых известных киллеров России 90-х.

Ранее террористы взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем были опубликованы видеокадры их ночного побега.