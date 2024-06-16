Опубликовано видео ночного побега террористов из ростовского СИЗО

Побег начался около 03:00. Арестанты выбили оконные решетки, а затем спустились по канату с 3-го и 4-го этажей здания. При этом один из преступников упал и сломал руку.

После выхода из камер арестанты остались на территории СИЗО, а утром взяли в заложники 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления Александра Богму.

Ранее ФСИН сообщила, что обвиняемые, которые содержались в одной из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики установили личности захватчиков, часть из них осуждена за терроризм.

Спецназ в ходе штурма ликвидировал шесть заключенных в СИЗО-1 Ростова, которые принимали участие захвате заложников. Штурм длился около 3 минут, захваченные сотрудники исправительного учреждения освобождены. СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.