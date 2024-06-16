В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников

В СИЗО Ростовской области обвиняемые, которые содержались в одной из камер, взяли в заложники двух сотрудников, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН).

В настоящее время ведутся переговоры по освобождению заложников. При этом учреждение продолжает работать в штатном режиме.

На месте происшествия прибыл начальник ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

Ранее в Москве 31-летний мужчина удерживал двух несовершеннолетних заложников. Предположительно, он был в наркотическом опьянении и угрожал убить заложников. Злоумышленника задержали.