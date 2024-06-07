В Москве мужчина удерживал двух несовершеннолетних заложников

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Силовики в Москве задержали мужчину за удержание в заложниках детей

Силовики в Москве задержали мужчину за удержание в заложниках детей и угрозу убийством, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 31-летний мужчина в четверг проник в квартиру на юго-западе Москвы и удерживал двоих несовершеннолетних детей.

Он, предположительно, был в наркотическом опьянении и угрожал убить заложников.

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает, отмечается в сообщении.