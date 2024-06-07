В Москве мужчина удерживал двух несовершеннолетних заложников
Силовики в Москве задержали мужчину за удержание в заложниках детей
Силовики в Москве задержали мужчину за удержание в заложниках детей и угрозу убийством, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, 31-летний мужчина в четверг проник в квартиру на юго-западе Москвы и удерживал двоих несовершеннолетних детей.
Он, предположительно, был в наркотическом опьянении и угрожал убить заложников.
Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает, отмечается в сообщении.