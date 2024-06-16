Установлены личности захвативших заложников в ростовском СИЗО

Силовики установили личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО, часть из них осуждена за терроризм, сообщает Baza .

Это Сайпудинов М.Ш (статья 161 ч. 2 пп. «а», «г», 162 УК РФ), Цицкиев А.М (ч. 2 статьи 205 УК РФ), Камнеев Д. В (ч. 2 статьи 288.2 УК РФ), Гиреев Т.М (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ) и Акиев Ш. А (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ)

Личность шестого сообщника еще устанавливается.

В воскресенье рано утром Гиреев, Акиев и Цицкиев выбили оконную решетку в камере, а затем проникли в дежурную часть. Там бандиты взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы ростовского СИЗО 1.

Ранее ФСИН сообщила, что обвиняемые, которые содержались в одной из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. С ними ведутся переговоры, чтобы освободить заложников. При этом СИЗО работает штатно.