580 мигрантов задержали в ходе рейда в Петербурге после убийства покупателя в ТЦ

После проведения рейда по сети магазинов в Санкт-Петербурге в полицейские участки было доставлено 580 мигрантов с целью привлечения к ответственности в рамках административного кодекса. Рейд проводили после того, как охрана ТЦ «Сити Молл» убила посетителя, которого заподозрили в краже, сообщает «Фонтанка» .

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицией совместно с Росгвардией проверили 139 торговых точек, в которых участвовало 1333 сотрудника правоохранительных органов.

В общей сложности проверке подверглись 1360 человек, среди которых 631 — мигранты из соседних государств, работающие в сферах торговли, логистики и охранной деятельности.

«Подобные мероприятия находятся на особом контроле полицейского Главка», — сообщил заместитель начальника Управления охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Андрей Кириллов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы устроили масштабный рейд в распределительном центре компании «Х5 Ретейл Групп» после резонансной смерти посетителя в драке с охранниками, часть из которых была выходцами из Средней Азии.

Конфликт завязался на фоне подозрения охраны, что молодой человек совершил кражу в магазине. Когда потерпевшего задержали и попросили показать личные вещи, начался скандал, который быстро перерос в драку. В ходе драки парня повалили на пол, и один из охранников навалился на него всем телом, а второй прижал сверху. Таким образом охранники удерживали парня, но в итоге задушили, он задохнулся под тяжестью веса мужчин. В итоге трое подозреваемых были задержаны, а четвертый успел сбежать и улететь в Узбекистан.

