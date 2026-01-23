Один из предполагаемых убийц посетителя ТЦ в Петербурге сбежал в Узбекистан

Сотрудник службы безопасности, сбежавший из ТРК «Сити Молл» через служебный выход после происшествия с одним из посетителей, который в итоге умер в больнице, покинул территорию России, направившись в Узбекистан, сообщает «Фонтанка» .

Предварительно известно, что в день происшествия, 21 января, правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и внесли его данные в систему мониторинга.

Из-за задержек в передаче информации от авиаперевозчика в министерство транспорта, а затем в Главное управление МВД произошла техническая неисправность. За это время подозреваемый успел покинуть пределы страны. 32-летний мужчина совершил посадку в самолет примерно в 13:00. В указанное время из аэропорта Пулково улетали два авиарейса: в Самарканд и Ташкент.

В настоящее время прокуратура занимается установлением обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что служба охраны 21 января в ТЦ «Сити Молл» заподозрила одного из покупателей в краже. Молодого человека остановили с целью осмотра личных вещей. На этой почве сначала завязался словесный конфликт, а вскоре он перерос в драку.

Охрана торговой точки повалила мужчину на пол и придавила своим весом, чтобы тот не мог сбежать. Соответствующее видео есть в Сети. Сначала подозреваемый в краже кричал и молил о помощи других покупателей, но в какой-то момент потерял сознание. В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия. Он задохнулся под тяжестью тел охранников.

Полиция задержала троих участников конфликта — сотрудников охранной организации в возрасте 64 и 19 лет и 18-летнего работника клининга. Также разыскивается 32-летний сотрудник охраны, который скрылся с места происшествия.

