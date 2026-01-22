Подозревали в краже: охранники ТЦ в Петербурге избили и задушили покупателя

Полиция Северной столицы начала проверку после того, как охранники одного из торговых центров до потери сознания скрутили парня, подозреваемого в краже. Молодой человек умер в больнице после такого задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между посетителем и сотрудниками охраны произошел 21 января в ТЦ, расположенном на Коломяжском проспекте. Предварительно, охранники задержали 24-летнего парня по подозрению в краже. Сначала между оппонентами была словесная перепалка, затем она переросла в драку. В ходе потасовки молодой человек распылил в сторону охранников газ из аэрозольного устройства.

Как отмечает РЕН ТВ, сотрудники охраны были вынуждены применить против покупателя силу. Telegram-канал «Многонационал» добавляет, что сначала его нокаутировали, а потом задушили. Парень в процессе задержания потерял сознание. После инцидента он был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее скончался в больнице.

Полиция задержала троих участников конфликта — сотрудников охранной организации в возрасте 64 и 19 лет и 18-летнего работника клининга. Также разыскивается 32-летний сотрудник охраны, который скрылся с места происшествия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего мужчину, который в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» напал на 13-летнего подростка и избил его. Пострадавшего ребенка госпитализировали с серьезными травмами.

