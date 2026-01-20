Усы сбрил: избивший подростка на склоне в Екатеринбурге лыжник пытался скрыться

Мужчина сбрил усы, чтобы его не поймали после избиения ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего Якова Ш., который в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» напал на 13-летнего подростка и избил его, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел 13 января, когда 13-летний Владимир катался с горки на снегокате. Во время одного из спусков мальчик случайно сбил с ног женщину. После этого ее супруг начал зверски избивать лежащего на снегу подростка.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с серьезными травмами. Медобследование выявило перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сломанные ребра и многочисленные гематомы на руках. По словам мамы Владимира, в настоящее время сын чувствует себя плохо.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Силовики установили личность и задержали нападавшего. Агрессивный лыжник пытался замаскироваться и сбрил усы. В ходе допроса Яков заявил, что раскаивается, готов принести извинения и загладить вину. По словам мужчины, он не знал, что парень несовершеннолетний.

