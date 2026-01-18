сегодня в 19:37

В Екатеринбурге возбудили дело на мужчину, который сломал нос ребенку на горке

18 января в сети появилось видео, на котором мужчина жестоко избивает ребенка, который случайно сбил с ног его супругу, скатившись с горки. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а о ходе его расследования будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Предварительно установлено, что происшествие случилось на территории горнолыжного комплекса в Екатеринбурге. Там взрослый человек совершил насильственные действия по отношению к несовершеннолетнему.

В связи с этим, следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ, квалифицирующей подобные действия как хулиганство.

Бастрыкин распорядился, чтобы глава следственного управления СК РФ по Свердловской области Богдан Францишко предоставил информацию о текущем состоянии расследования и выявленных подробностях случившегося.

Ранее сообщалось, что момент избиения ребенка попал на видео. Пострадавший мальчик попал в больницу в том числе с переломом носа, ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

