Мужчина сломал нос и ребра ребенку за сбитую с ног жену на горке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на горнолыжном комплексе «Уктус» произошел вопиющий случай: мужчина зверски набросился на подростка, который скатился с горки и случайно сбил с ног его жену. Момент попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам матери пострадавшего мальчика, ее 13-летний сын и его приятель развлекались, спускаясь с горы на снегокатах. В один из моментов, из-за нехватки времени на маневр, мальчик оказался на траектории женщины, стоявшей внизу. Пытаясь избежать прямого столкновения, он оттолкнул снегокат, но сам врезался в нее.

Муж случайно сбитой с ног женщины тут же подскочил к мальчику и начал жестоко его избивать. На опубликованных кадрах видно, что взрослый человек ударил кулаком подростка минимум девять раз. Он начал избивать мальчика, который даже не успел подняться на ноги после того, как скатился вниз с горки и случайно сбил женщину.

В итоге ребенка госпитализировали с серьезными травмами. Медицинское обследование выявило перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сломанные ребра и многочисленные гематомы на руках, которыми мальчик пытался защитить лицо. В полицию уже подано заявление о произошедшем, ведется розыск агрессора.

