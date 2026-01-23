В российском ТРК устроили облаву после смерти вора в драке с приезжей охраной

Силовики нагрянули в петербургский ТРК после смерти клиента в драке с охраной

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы устроили масштабный рейд в распределительном центре компании «Х-5 Ретейл Групп» после резонансной смерти посетителя в драке с охранниками, часть из которых была выходцами из Средней Азии. Силовики из разных подразделений нагрянули в ТРК «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте, где 21 января произошла смертельная драка, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

23 января под удар попал распредцентр, обеспечивающий работу сети «Перекресток», где позавчера случилась драка со смертельным исходом. К операции был привлечен усиленный состав подразделений: полицейский спецполк, кинологи, Уголовный розыск и сотрудники миграционной службы.

В итоге из 200 проверенных сотрудников 66 оказались иностранцами. У 37 человек выявлены грубые нарушения миграционного законодательства. Госавтоинспекторы также проверили 89 грузовиков сети, составив 8 протоколов за нарушения ПДД.

Повышенная активность силовиков в торговом секторе вызвана смертью посетителя, произошедшей 21 января. Тогда 24-летний мужчина скончался после драки с охранниками «Перекрестка», которые подозревали его в краже. В ходе потасовки задержанный распылил газ, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону сотрудников. В итоге предполагаемого вора избили охранники, некоторые из которых были приезжими. Мужчина умер в больнице в тяжелом состоянии.

На данный момент трое участников того конфликта задержаны, один охранник находится в бегах.

