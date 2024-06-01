360: в происшествии на «красной» линии метро пострадали семь человек

Семь человек могли пострадать в инциденте на Сокольнической линии метро

Семь человек могли пострадать в инциденте на Сокольнической линии столичного метро, пишет Telegram-канал 360 со ссылкой на источник.

Ранее Telegram-канал 112 опубликовал имена пяти пострадавших в происшествии.

Дептранс утверждал об отсутствии пострадавших при инциденте.

В пятницу вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от «Университета» до «Парка культуры». По словам пассажиров, произошел хлопок, после чего началось задымление.

Людей вывели из станции, им оказали помощь. Движение восстановили.