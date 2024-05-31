Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших в метро

Это: Юсупов Г., 20 лет, Масин А., 30 лет, Щелкунова Н., 28 лет, Минимумова А., 28 лет, Логинов Ю., 29 лет, пишет Telegram-канал.

Ранее сообщалось об отсутствии пострадавших при инциденте.

В пятницу вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от «Университета» до «Парка культуры». По словам пассажиров, произошел хлопок, после чего началось задымление.