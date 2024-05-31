Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших в метро
Стали известны имена четырех пострадавших в инциденте на «красной» ветке метро
Фото - © Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Стали известны имена пяти пострадавших в инциденте на «красной» ветке московского метро, данные опубликовал Telegram-канал 112.
Это: Юсупов Г., 20 лет, Масин А., 30 лет, Щелкунова Н., 28 лет, Минимумова А., 28 лет, Логинов Ю., 29 лет, пишет Telegram-канал.
Ранее сообщалось об отсутствии пострадавших при инциденте.
В пятницу вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от «Университета» до «Парка культуры». По словам пассажиров, произошел хлопок, после чего началось задымление.