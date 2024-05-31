112: на Сокольнической линии произошел хлопок, началось задымление

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Масштабный сбой в движении поездов случился на Сокольнической линии метро в пятницу вечером, пассажиры сообщают о неизвестном хлопке, сообщает 112 .

Пассажиры сообщают о каком-то хлопке, после чего началось задымление. В настоящий момент поезда стоят в тоннелях от станции «Воробьевы горы» и до «Фрунзенской».

Предварительно, хлопок мог произойти в районе станции «Воробьевы горы».

Из метрополитена от людей массово поступают звонки в экстренные городские службы. Подробности происшествия выясняются. Информации о пострадавших нет.