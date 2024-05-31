Дептранс Москвы: пострадавших из-за ЧП на «красной» ветке метро нет

Никто не пострадал в результате приостановки движения на участке Сокольнической линии метрополитена. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной остановки поезда стала техническая неисправность. В настоящее время специалисты уже приступили к проверке состава.

«Приносим извинения и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в результате ЧП на Сокольнической линии столичного метрополитена есть пострадавшие. Пассажирам пришлось выбираться пешком по тоннелям, чтобы эвакуироваться.

В пятницу вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от «Университета» до «Парка культуры». По словам пассажиров, произошел хлопок, после чего началось задымление. В настоящий момент поезда стоят в тоннелях от станции «Воробьевы горы» и до «Фрунзенской».